Общество

Сквер журналистов предложили открыть в Пскове

Память журналистов, погибших при исполнении профессионального долга, предлагают увековечить в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

Члены комитета по социальным вопросам, молодёжной политике и туризму Псковской городской Думы на заседании, которое состоялось в четверг, 15 декабря, единогласно поддержали предложение присвоить скверу, расположенному у дома №71 на Рижском проспекте, наименование «Сквер журналистов» и установить там памятный знак журналистам, погибшим при исполнении профессионального долга.

С соответствующим ходатайством к городским властям обратились псковские тележурналисты. Как объяснила директор филиала ВГТРК ГТРК «Псков», депутат городской Думы Наталья Юрченко, таким образом предлагается увековечить память журналистов, погибших при исполнении профессионального долга не только во время Великой Отечественной войны.

«Мы все помним нашего коллегу, псковского телеоператора Валентина Януса, погибшего в 1995 году в Чечне от пули снайпера и фактически снявшего свою смерть на камеру. Сейчас идет специальная военная операция, и журналисты, которые освещают её на местах, также рискуют своими жизнями. Прошу вас поддержать нашу инициативу», - обратилась она к членам комитета перед голосованием.

Напомним, торжественная церемония открытия памятного знака и закладка Сквера журналистов состоялись в Пскове 9 сентября.

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Добавим, сегодня, 15 декабря, отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.