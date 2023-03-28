Политика

Начинается видеотрансляция программы «Армрестлинг»: Армен Мнацаканян vs Артур Гайдук

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Армрестлинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Вас ждет столкновение мнений руководителя фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Армена Мнацаканяна и руководителя фракции «Яблоко» в региональном парламенте Артура Гайдука. А дискутировать они будут по поводу муниципальной реформы в Псковской области.

Ведущий Александр Савенко вместе со своими гостями обсудит, в чем цели и задачи начатых в регионе преобразований, каковы плюсы и минусы реформы, и что может быть дальше. «Дуэлянты» обозначат свои исходные позиции по теме программы, а также у них будет возможность закидать друг друга собственными вопросами и задавить тяжестью аргументов.

Напомним, программа «Армрестлинг» - это противостояние двух персон, имеющих разные взгляды на ту или иную проблему или негативное отношение друг к другу, и настоящие эмоции в студии.

Псковская Лента Новостей остается единственным региональным СМИ, которое на своих площадках дает возможность свободно высказываться представителям разных политических сил по самым разным темам.

Трансляция завершена.