Политика

Сергей Вострецов: Профсоюзы и так интегрированы в политику

Профсоюзы интегрированы во многие сферы жизни, в том числе и в политику. Такое мнение озвучил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У профсоюзов задач много. Профсоюзы – это люди. Основная власть в нашей стране – это ее народ, как об этом говорит президент. Поэтому профсоюзы и так интегрированы в политику, потому что все члены профсоюзов тоже ходят на голосование, на выборы, они голосуют, они своим правом пользуются. Тем же правом пользуется и профсоюзное объединение. Я знаю, что у Федерации независимых профсоюзов (России - ред.) и у Общероссийского объединения профсоюзов есть соглашения с политическими партиями», – сказал Сергей Вострецов.

Он также напомнил о том, как решался вопрос увеличения минимального размера оплаты труда.

«Когда я стал депутатом Госдумы, в комитете по труду поставили вопрос жестко: надо было делать МРОТ таким, чтобы он соответствовал хотя бы прожиточному минимуму. Тогда была создана комиссия. Считаю, что это большое достижение. Второе достижение, за которое мы боремся, чтобы премия в системе заработной платы перестала существовать. Потому что заработную плату выдают за конкретно выполненный объем работы. Все остальное, что человек переработал, сделал сверх – это премия. А у нас премия была в системе заработной платы», – пояснил гость студии.