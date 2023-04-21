Политика

Полномочия глав новых муниципальных округов обсудил бюджетный комитет Собрания

Полномочия глав новых муниципальных округов обсудили члены комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законопроект устанавливает единообразные наименования обязательных органов местного самоуправления в новых муниципальных образованиях - в каждом будет собрание депутатов муниципального округа, глава муниципального округа и администрация муниципального округа.

В законопроекте прописаны численность, срок полномочий и порядок избрания депутатов представительного органа первого созыва, а также первых глав муниципальных округов. Структура органов МСУ будет определяться уже на местном уровне – её утвердят избранные депутаты представительных органов муниципальных округов.

Расходы на проведение первых выборов в новых муниципальных округах возьмёт на себя областной бюджет. Их дату в каждом из восьми районов назначит территориальная избирательная комиссия, после чего в течение пяти дней утвердит схему округов.

Законопроект определяет количество депутатов, избираемых по партийным спискам и по одномандатным избирательным округам. В Печорском, Струго-Красненском, Новоржевском, Опочецком, Красногородском и Пыталовском округах это соотношение составляет 10 к 5. В Невельском округе - 10 к 8, в Локнянском муниципальном округе - 11 к 4.

Срок полномочий предлагается установить на пять лет.

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Главу муниципального округа депутаты изберут тайным голосованием из числа кандидатов, представленных по результатам конкурса. «Такой порядок зарекомендовал себя в Пскове, предлагаем расширить эту практику», - уточнила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова.

Порядок такого отбора Собрание каждого округа определит самостоятельно.

«По уставу муниципальных образований кем будет глава муниципального округа?» - спросил заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Виктор Иващенко.

Елена Тимашова пояснила, что глава является высшим выборном должностным лицом и представителем органа исполнительной власти, также он фактически будет являться главой администрации.

«Требования о том, что за все отвечает глава района, сохраняются?» – продолжил Иващенко.

Елена Тимашова ответила утвердительно и пояснила, что добавятся «функции хозяйственника».

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко попросил уточнить, все ли муниципалитеты знают о предоставленных вариантах.

«Помимо рабочей группы существует и внутренняя рабочая группа, куда входят главы 8 муниципальных районов, которые будут преобразованы в округа. Мы все эти моменты согласовывали, работаем над численностью», - ответила Елена Тимашова.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков спросил, кто имеет право освободить главу от полномочий и как будет проходить эта процедура.

Досрочное снятие полномочий не зависят от того, как избирается глава, пояснила Елена Тимашова.

«Что касается выборов глав муниципальных округов - наша позиция, что должны быть прямые выборы. Мы считаем, что они должны сохранится. Проект закона не будем поддерживать», – выступил первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко.