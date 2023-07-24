Политика

У псковичей возникли проблемы с регистрацией на ДЭГ — Игорь Сопов

Регистрация на дистанционное электронное голосование стартовала 24 июля, и некоторые жители Псковской области столкнулись с затруднениями. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Первый день регистрации на ДЭГ показал, что у нас возникли вопросы у многих избирателей. Первый вариант — система не давала им зарегистрироваться. Писали, что выборов нет. Значит, там очень простой момент: надо просто приостановить или обновить иконку "Госуслуги" в телефоне, проблем не будет», - рассказал Игорь Сопов.

Помимо этого, продолжил гость студии, учетная запись избирателя должна быть сопоставлена с системой ГАС «Выборы». Проблемы, возникающие по этой части, Избирательная комиссия Псковской области решает в ручном режиме. Звонить следует по телефону: 8 800 222 72 60.

«Мы можем просто посмотреть, правильно ли ваши паспортные данные указаны. Потому что замена паспортных данных или какая-то ошибка незначительная в улице или в номере дома, или телефон вместо мобильного рабочий указан — это все может являться препятствием. Мы все это в ручном режиме сможем отработать», - пояснил Игорь Сопов.

Он напомнил, что регистрация на ДЭГ продлится до 4 сентября.

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Напомним, голосование на выборах губернатора Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.

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Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках.