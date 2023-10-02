Политика

Александр Гончаренко о работе с депутатами и надежном губернаторе

Гостем программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 2 октября, стал председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко. Почему депутатам пришлось дважды за месяц собираться на сессию? Как поступят с вопросом об установке мемориальной доски, который не смогли согласовать в ходе последнего заседания? Как в Пскове решают проблемы с несвоевременным вывозом ТКО и перевозкой сыпучих материалов без тентов? Александр Гончаренко ответил на эти и другие вопросы, а также дал оценку прошедшей губернаторской кампании и поделился своим мнением о том, как действующему губернатору удалось набрать более 86% голосов на выборах.

Две сессии за месяц

- Александр Георгиевич, в этом году сентябрь для депутатов Псковской городской Думы выдался очень насыщенным. Вы уже провели две сессии с коллегами, нет никакой раскачки после так называемого каникулярного периода. Почему потребовалось два заседания в сентябре? Как правило, проводится одна сессия в конце месяца, а здесь что-то выдающееся произошло или работа накопилась?

- Будем так говорить, у каждого правила есть исключение.

- Подтверждающее это правило.

- Подтверждающее это правило. Никуда от этого не денешься. Это решение было не только думское, мы решили провести две сессии вместе с администрацией города, с главой города.

Экономические и финансовые условия в этом году имеют ряд особенностей. Одна из них – это наполнение нашего городского бюджета. Что произошло? Так получилось, что в августе на счета в нашу городскую администрацию поступили деньги. Деньги любят счет, учет и контроль. Без решения городской Думы они в дело не идут. Поэтому посоветовались, подумали. До проведения сессии в последнюю пятницу текущего месяца оставалось еще три недели, а за эти три недели нужно было решать уйму финансовых проблем, потому что деньги есть, документы есть, все есть, а оплата не происходит. Поэтому посоветовались с председателями комитетов, с депутатами, услышали предложение городской администрации, главы города, довели информацию до наших депутатов и организовали сессию Думы, на которой в основном и были решены вопросы о внесении изменений в бюджет города Пскова.

Память выдающихся горожан

- На первой сентябрьской сессии важное место заняли вопросы увековечения памяти известных псковичей. Я с удовольствием озвучу их. Это российский график, художник, основоположник российской жанровой иллюстрации Александр Агин и российский поэт, директор Псковской губернской гимназии Александр Яхонтов. Кроме того, одной из новых улиц было присвоено имя Михаила Банщикова – тоже человек с удивительной судьбой. Его жизнь относится и к Пскову в том числе, хотя он многое сделал для блокадного Ленинграда, спас многих ленинградцев в тот тяжелейший период. На этой сессии тоже были вопросы, связанные с увековечением памяти. Тема сложная и многогранная, но и значимая. Хотя бывают и споры, кто достоин, а кто не достоин. Нужно ли что-то уточнить, конкретизировать, рассмотреть еще раз? И вот пример с последней сессии – это доска Павлу Богатыреву, кавалеру ордена Мужества. Может быть, небольшое уточнение по Богатыреву и ваше отношение к этой теме в целом, Александр Георгиевич.

- Будем так говорить, Псков славен не только тем, что сам город замечательный, он, в первую очередь, славен теми людьми, которые жили в нем, продолжают жить. Поэтому увековечение памяти – это важнейший и непростой вопрос, который решается в стенах Думы и в последующем дальше.

Обязательным условием для того, чтобы рассмотреть вопрос увековечения любой личности, является наличие так называемой инициативной группы, которая это дело обосновывает и предлагает рассмотреть в Думе. Далее это дело проходит через профильные комитеты Думы. На комитет мы для более широкого понимания, осмысления, огласки приглашаем людей, которые рассказывают о том человеке дополнительную к документам информацию.

- А в документах – архивные справки, обоснование, все факты, выдержки и так далее? То есть это серьезнейшая работа.

- Серьезнейшая исследовательская работа. И при том, знаете, еще бывают такие случаи, когда люди приходят в Думу и говорят, что у них есть весь пакет документов. Мы их принимаем, отрабатываем, изучаем. А у людей уже и доска готовая, соответствующая размерам, требованиям. Они этот вопрос решили за счет псковичей, которые помогают продвигать эту тему.

- То есть благотворительность.

- Благотворительность. Поэтому в таких случаях мы, как правило, принимаем положительное решение. Если возникают какие-то вопросы, они могут упираться во что? В то, как этот вопрос воспринимает, понимает депутатский корпус Псковской городской Думы. Депутаты все разные. Я хочу вам сказать, что у нас в Думе представители нескольких поколений.

- А я добавлю, что и нескольких политических партий. Это тоже влияние, мировоззрение и так далее.

- Абсолютно верно, я бы тоже об этом сейчас сказал. И поэтому все заключается, плюсом ко всему, в той работе, которую нужно проводить до того, как. Кто такой депутат? Представитель определенной группы людей, проживающих в нашем городе, и представляющий, защищающий и поддерживающий инициативы, которые выдвигают его жители. Поэтому депутат должен уяснить, что, зачем, почему? Бывают случаи, когда некоторые депутаты по ряду объективных и субъективных факторов не попадают на комиссию, на заседание фракции. Информацию, которая им направляется перед сессией, может быть, недостаточно изучили, недостаточно посмотрели. Сложив все эти составляющие, как на сессии в этот раз проходил вопрос, не до конца уяснили и поняли. Поэтому сессия приняла решение более глубоко в этой теме еще раз разобраться.

Что касается последнего кандидата, мы предложим, например, такую форму: пригласим однополчан, членов семей на встречу с той группой депутатов, которая в этом деле попросила более глубокого разъяснения и пояснения.

То, что нужно было сделать на комитете, на фракциях, в рабочем порядке – мы обсудили и уяснили. Основная масса депутатов все уяснила, а определенная группа - нет.

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- Александр Георгиевич, уточню. Вы сейчас про доску Павлу Богатыреву – кавалеру ордена Мужества. Это не значит, что вопрос снят и отклонен. Это значит, что необходима еще донастроечка в доработке этой ситуации?

- Поставлена задача сейчас работникам аппарата доработать этот вопрос. Мы попробуем пригласить на встречу с депутатами тех людей, которых я вам перечислил, для более глубокого понимания. Я прошу сильно не судить депутатский корпус, они все разные, с разным уровнем, опытом жизни, разными знаниями.

- На то и есть Дума, чтобы на ней звучали вопросы, ответы, вопросы прорабатывались глубоко и так далее. Как раз эта ситуация никого и не удивляет, это лишь пример всестороннего изучения той или иной личности. Я уверена, все расставите по своим местам.

- Я тоже думаю, что мы проведем те мероприятия, о которых я сейчас говорил, чтобы люди ощутили и поняли, что это и как. Основная форма работы с депутатским корпусом – это метод убеждения. Надо все уметь рассказать, все показать и так далее.

Сыпучие грузы без тентов

- Еще две темы, которые важны для псковичей и обсуждались на комитете по жилищно-коммунальному хозяйству Псковской городской Думы. Это перевозка сыпучих грузов без тентов и работа с твердыми коммунальными отходами. Два самых, наверное, флагманских участника этой работы – это региональный оператор «Экопром» и управляющие организации. Много жалоб и по тому, и по другому направлению. Оба вопроса не решатся в один миг, это мы все прекрасно понимаем. Однако же принят план действий и в одном, и в другом направлении. Прокомментируйте, пожалуйста, эту ситуацию. Расскажите про план действий.

- Начнем, как всегда, с истории. К председателю комитета по ЖКХ Юрию Бурлину обратилась достаточно большая группа людей с просьбой вникнуть и разобраться в этой проблеме. Повестку дня комитетов и Думы формулирует председатель. Он ко мне пришел с этим вопросом. Мы сели и обсудили, поговорили, увидели, где тонкие места. И решили это дело более широко рассмотреть на комитете, которым руководит товарищ Бурлин.

- Что называется, ему и карты в руки. Ведь оба вопроса из жилищно-коммунальной сферы.

- Да. Ему нужно отдать должное, человек он въедливый и достаточно, я считаю, хорошо подготовленный. Он предложил конкретный план действий: что на комитете мы рассмотрим два вопроса и на эти комитеты пригласим соответствующих должностных лиц – из администрации людей, которые этот вопрос курируют, руководителя городской ГИБДД, который должен осуществлять контроль (Владимир Папорт) и представителя «Экопрома». Также пришли представители управляющих компаний и просто жильцов.

- И управления городского хозяйства.

- Само собой, это те, кто курирует этот вопрос. Данный вопрос обсудили очень подробно, информационно. Мы получили информацию, как это все происходит, как это все делать. Цифры назову. Тот же Папорт доложил, что за короткий период было оштрафовано порядка 70 водителей, которые перевозили сыпучие грузы без тента.

- Немало, можно сказать.

- Да. Но как потом они объяснили, когда начали все это дело просчитывать, объектов, которые перемещаются в городе в летний период между стройками и так далее, – огромное количество. Под систему проверки попадают не все. И как говорят представители этой структуры, водители делают вывод, что им проще заплатить штраф 500 рублей (а за это предусмотрен штраф 500 рублей), чем возиться, скажем так, с тентом. Это говорит о том, что силы органов, которые должны осуществлять этот контроль, должны быть увеличены. Штрафы ведь идут на счет областной структуры, из которой потом и производятся всевозможные ремонты, действия и так далее.

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- Вывод ведь не только в том, что нужно увеличить число сотрудников Госавтоинспекции.

- Действительно. Во-первых, надо улучшать работу и администрации, и представителей ГИБДД с теми организациями, которые эти действия осуществляют постоянно. Это и информирование, и доведение информации, сколько, где, когда и чьи машины подлежали штрафам. Это и привлечение к ответственности. Любое действие должно порождать противодействие, если это действие не соответствует нормам жизни людей.

- В конце концов, Александр Георгиевич, мы же понимаем, что если бы этих самых водителей ругал работодатель, это было бы не то, что просто инспектор.

- Будем так говорить. А для того, чтобы работодатель почувствовал это дело, и не просто обругал, у нас там прозвучали предложения: почему 500 рублей? Должен быть штраф 5 тысяч.

- То есть более весомые штрафы.

- Да, это одна из форм. Разъяснительная работа, воспитательная работа. И плюс, если это продолжается, более серьезные штрафы. Летний период этим и отличается – огромное количество транспорта, притом не только нашего транспорта, но и из других регионов, которые являются субподрядчиками, которым 500 рублей заплатить проще, чем все остальные мороки.

Вывоз мусора

По мусору какая проблема вырисовывается. У людей была возможность побывать в крупных городах, где эта система отлажена. Была возможность увидеть города, отличающиеся образцовым состоянием содержания. И тут был еще период, когда люди ездили не только по России, но и за ее пределы. Естественно, у них вопрос возникает, сравнивая все это дело, они говорят: «Слушайте, деньги мы платим такие же, а услугу получаем совсем другого плана».

Будем так говорить, у «Экопрома» свои проблемы. Они говорят, что не хватает техники, не хватает людей, проблем куча и так далее. Но как это объяснить людям?

- Вы платите, но ничего не получается. Это неправильно.

- Вот это очень сложно. Значит, что произошло? Вы знаете, что городская администрация каждый четверг в 10:00 на улице Яна Фабрициуса, 4 собирает представителей управляющих компаний и с ними обсуждает самые насущные, большие проблемы, которые их волнуют. У людей этих проблем куча. В прошлый четверг я сам ездил туда, присутствовал, слушал, смотрел, потом ответил на несколько вопросов.

Я пришел к выводу, что если мы хотим, чтобы что-то в этом деле двигалось, надо быть не просто наблюдателями, нужно активно участвовать в этом процессе. Как это можно сделать? Вот договорились, что в следующий четверг прибудет представитель «Экопрома» на эту встречу. Также на совещание придут большое число руководителей управляющих компаний, и в конечном счете будет живой диалог, можно будет понять, у кого есть договор с «Экопромом», у кого нет, что их устраивает, что их не устраивает, на что нужно обратить внимание, где нужно «Экопрому» чего-то подкрутить, где управляющим компаниям.

То есть замысел такой: если ты хочешь решить проблему, эту проблему надо обсуждать с теми людьми, от решения которых она зависит. Тут две стороны – один вывозит, второй поставляет и направляет.

Ко всему прочему, мы еще направили приглашения всем депутатам Псковской городской Думы – одномандатникам, чтобы они тоже поучаствовали в этом процессе и подключились. Например, как это у нас делает депутат Алексей Форш, он постоянно здесь работает. Юрий Бурлин в этом деле достаточно глубоко ныряет. У нас есть еще депутаты, которые эту работу пытаются понять и пытаются отладить этот механизм. Я считаю, это правильно, это необходимо и нужно.

Кстати, это один из результатов того, что мы проводим регулярные занятия с нашими депутатами, в том числе они у нас теперь знают, где какие комиссии, где какие структуры работают и так далее, к кому нужно обращаться, какая форма, какие документы. Это все потихонечку дает тот результат, на который мы и рассчитывали, начиная весь этот процесс.

ТОСы – выгодны всем

- Установление границ новых ТОСов – это тоже стало традиционной классической темой практически на каждом заседании сессии Псковской городской Думы, что, наверное, не может не радовать, потому что ТОСы – это тот инструментарий, тот механизм, который позволяет решить так называемые вопросы местного значения. Отсюда и понятно, что работа ТОСов, увеличение их количества – выгодно и для депутатов, и для администрации города, потому что, если на территории есть хозяин, значит, многие проблемы решить как минимум проще. ТОСы, Александр Георгиевич, как работают они на территории города? И ваше отношение к тому, что их число растет. Я напомню, что в Псковской области их уже более 560 штук.

- Начнем с того, что 22 сентября 2022 года у нас в городе было зарегистрировано 8 ТОСов. ТОСы – это был один из первых активных шагов Псковской городской Думы нового созыва. Потому что мы четко понимаем, что губернатором Псковской области, главой города создаются условия, при которых определенное объединение людей, проживающих в одном дворе, в одном подъезде, в группе дворов, может участвовать в конкурсе, выигрывать этот конкурс, и те средства, которые они получают на этом конкурсе, вкладывать в развитие своего собственного двора.

Было 8 ТОСов, потом 25 уже работающих, а всего зарегистрировано 33. И я думаю, что эта цифра будет расти, потому что у нас на подходе еще парочка. И эта тема будет вынесена в ближайшее время на одно из рабочих совещаний с депутатами. Мы опять к ней обязательно вернемся. У нас есть очень толковые депутаты. У Григория Стороненкова до 22 сентября 2022 года был всего один ТОС, а на сегодняшний день шесть. У Ольги Федоровой на 7-м округе было 2, сегодня уже 5. Юрий Бурлин начинал с нуля, на сегодняшний день уже 6 работает и еще 6 в работе, скоро начнут действовать. У Натальи Мельниковой было 2, стало 4. Сейчас уже на выходе еще 2, их будет 6.

- Молодцы.

- Да, движутся и понимают. Есть одна особенность. У нас есть округа, которые очень плотно заселены, а есть округа, огромные по территории, но малонаселенные.

- Псковская Чукотка, назовем это так.

- Да, многоквартирных домов там значительно меньше. Работать нужно точечно, на одной улице 35 домов, нужно всех обойти, собрать подписи. Это нюанс. Но опять же, если поставить перед собой такую задачу, она решается, надо только менять формы и методы работы. Я думаю, что это дело перспективное и нужное. А самое главное, эти действия объединяют людей. Люди задаются одной общей целью и стремятся ее достичь.

- И цель эта – вовсе не критиковать власть, а совместно с ней решать проблемы. Это очень здорово.

- Деньги предлагают достаточно приличные, грантовая поддержка достаточная. Нужны только люди, которые будут заряжены на достижение конкретного результата. И такие люди есть. Это старшие по домам, которые объединяют людей и решают кучу вопросов.

Кстати, этой зимой мы участвовали в открытом собрании жильцов одного из домов, где создавался ТОС. Снег, мороз, пурга, а они все вышли, отработали, и через полтора месяца уже выиграли грант.

Результат губернаторских выборов

- Александр Георгиевич, не могу себе отказать в удовольствии поговорить с вами немного и о политике как с достаточно опытным политиком. Прошла церемония вступления в должность губернатора области Михаила Ведерникова. Результат выборов впечатляющий – 86%. Иными словами, это полное доверие народа. Вы давно в политике, думаю, даже для вас это впечатляющий результат. И из чего, на ваш взгляд, он сложился?

- Давайте начнем с того, что Псковская область грамотно определилась с кандидатом в губернаторы. Вся его работа была видна в предыдущие более чем 5 лет. Был сделан рывок. И только тот, кто не хочет видеть ничего, ничего не видит. А мы видим и дороги, и школы, и детские сады, и новые предприятия. Это делается практически по всей области. Это, мне кажется, главное – люди увидели, что область движется вперед и развивается. Вот это основная составляющая успеха.

Нужно еще сказать, что большую роль во всем этом процессе, конечно же, играет организация предвыборной и выборной кампании. Вот вы обратили внимание, не было размахивания непонятными лозунгами и плакатами.

Была практическая работа. У нас нет ни одного района, в котором бы что-то за эти годы не было сделано. Это главный успех губернатора, это главный показатель, почему такие цифры.

ДЭГ

- Вы выбрали для себя ДЭГ, голосовали онлайн. Многие говорят, что пока с осторожностью смотрят на эту электронную штуку.

- Смотрите, как мы еще 10-15 лет назад относились к карточкам наших различных банков?

- Так же, как сейчас к ДЭГ.

- С осторожностью, вдруг уберут. А сейчас все всё поняли. Это очень удобно. Не надо ничего таскать с собой. Карточка с собой – в Москве ты, в Санкт-Петербурге или на Дальнем Востоке – банкомат тебя обслужит. Посмотрите, как мудро поступили наши руководители в период пандемии, когда детей перевели на дистанционное образование. Ведь можно было разводить руками.

- Хотите – сами почитайте, хотите – год не учитесь.

- Мы к этой теме относились тоже с большим опасением. А в конечном счете сработало. Так и сегодня с ДЭГ. Что такое ДЭГ? Это твоя возможность реализовать свои права в любой точке России.

Всегда новое в нашей жизни вызывает определенное напряжение. Помню, про первый телевизор отец мне говорил: «Смотри, молния как даст!» Оказалось, что это совсем другое. Так и здесь. Всевозможные страхи никому не нужны. Время расставляет все по своим местам. Я очень рад, что у нас этот эксперимент прошел, и прошел он достаточно организованно. Надо отдать должное нашей областной избирательной комиссии, городским избирательным комиссиям и вообще людям, которые приняли участие в этом деле.

Мы себе на очередной период выбрали надежного, грамотного, подготовленного, целеустремленного руководителя.

Беседовала Любовь Кузнецова

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