Политика

Пул международных наблюдателей может прибыть в Псковскую область во время президентских выборов

Пул международных наблюдателей за выборами может прибыть в Псковскую область во время президентских выборов 15-17 марта 2024 года. Об этом председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: псковский регион» Илья Стрелков сообщил в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Псковской области. Заседание состоялось сегодня, 25 января, передаёт корреспондент «МК в Пскове».

Илья Стрелков напомнил, что избирательная кампания уже стартовала и идёт полным ходом. На данный момент ЦИК зарегистрировал троих кандидатов.

Готовясь у выборам, Общественный штаб по наблюдению за выборами провел 16 семинаров в 16 районах Псковской области и обучил 785 наблюдателей. Они изучили теоретическую и практическую часть, сдали экзамены, и будут готовы приступить к работе на выборах

При обучении наблюдателей эксперты делали акцент на методах противодействия фейкам и информационным атакам.

«Они уже идут, и прогнозируется, что пик будет в дни голосования», - пояснил Илья Стрелков.

Также он напомнил, что 29 января стартует регистрация на дистанционное электронное голосование, и у псковичей будет возможность зарегистрироваться.

В завершение участники подписали ряд соглашений о взаимодействии со студенческими отрядами, Псковским облсовпрофом и Общественной наблюдательной комиссией в местах принудительного содержания граждан.