Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк»: Игорь Сопов о ходе трехдневного голосования в Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

О том, какой была явка на избирательных участках, сколько человек проголосовали дистанционно, много ли нарушений было зафиксировано в ходе трех дней голосования и как избирательная система региона в целом справилась с прошедшими выборами, расскажет гость студии — председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Ведущий — Константин Калиниченко.