Общество

В Пскове продолжает работу проект по экологическому просвещению

Экологическое образование приобретает все большую значимость в современном мире. Компания «АСПО» уже четыре года регулярно проводит занятия по экологическому просвещению с псковичами. Важнейшим направлением такой деятельности стала работа с подрастающим поколением.

При поддержке управления образования администрации города Пскова экологические уроки проходят с начала учебного года в псковских школах. Так, 8 октября на экологических уроках побывали учащиеся школ №№2 и 21.

В школе №2 урок посетили учащиеся 8-го класса, в школе №21 - ученики 6 и 7 класса, которые посещают кружок «Зеленый патруль» (руководитель Анастасия Пименова).

Ребята внимательно слушали, задавали вопросы - с большим интересом отнеслись к тому, как организован раздельный сбор мусора в Пскове.

Особенно детей заинтересовало то, как работает мусоросоперерабатывающий комплекс. Представитель компании «АСПО» рассказал, в каком режиме функционирует комплекс и какую продукцию производит. Ребята узнали, что вторичное сырье, то есть отсортированный по фракциям мусор, тоже может стать готовой продукцией предприятия.

Занятия очень полезны, уверены и школьные педагоги, и руководство компании «АСПО». Такие встречи становятся просветительским вкладом в сохранение или восстановление экологической стабильности нашего края и нашей страны. Первые занятия прошли 29 сентября 2014 года для учащихся Псковского педагогического комплекса.

В 2017 году компания «АСПО» начала проводить первые экскурсии на мусороперерабатывающий комплекс. Так, первыми гостями предприятия 23 марта 2017 года стали восьмиклассники школы №24.