Общество

Нарушения законодательства о закупках выявлены в деятельности ОАО «Псковавиа»

Псковской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о закупках товаров, работ и услуг в ОАО «Псковавиа», в ходе которой выявлены нарушения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуре, установлено, что указанным обществом сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) размещались с нарушением сроков.

Кроме того, положение о порядке проведения закупок товаров (работ, услуг) для нужд ОАО «Псковавиа» не приведено в соответствие действующему законодательству и не размещено в единой информационной системе на официальном сайте zakupki.gov.ru в установленный срок.

В связи с этим Псковской транспортной прокуратурой в отношении указанного общества и ответственного лица возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 4 и ч. 5 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц), внесено представление.

Ход рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранение нарушений контролируются.