Общество

Андрей Лебедев попросил городские власти убрать инсталляцию «Россия начинается здесь» на время паводка

Псковский архитектор-реставратор Андрей Лебедев, возглавляющий Псковское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), попросил городские власти убрать надпись-инсталляцию «Россия начинается здесь» на период паводка. Как сообщил Псковской Ленте Новостей сам Андрей Лебедев, соответствующее обращение он направил накануне на имя главы администрации Пскова Александра Братчикова от себя как от частного лица.

«Я подал эту бумагу от своего лица, а не от ВООПИиК, потому что с точки зрения охраны памятников обрушение этой надписи из-за паводка не нанесет вреда памятникам. Я выступаю не с требованием, а скорее, обращаю внимание городской администрации на тот факт, что надпись-инсталляция может уйти под паводок и, соответственно, может стать источником опасности для граждан, прежде всего, малолетних и несовершеннолетних», - уточнил Андрей Лебедев.

В обращении отмечено, что по данным ГУ МЧС по Псковской области в апреле 2011 года уровень воды в районе набережной реки Великой превышал отметку 5 метров, при среднем уровне 3,6 метра, опасном уровне 4,1 метра, что говорит, по мнению автора обращения, о безусловной периодичности случаев превышения или опасного приближения к уровню неблагоприятных и опасных явлений в период ледохода на реке Великой. Также Андрей Лебедев сообщает, что по данным псковского Гидрометцентра снежный покров зимой 2018-2019 годов более чем вдвое превышает норму, да и в целом паводковая ситуация последних лет показывает, что в большинстве весенних сезонов происходит подтопление набережной.

Отметим, что инсталляция, установленная в 2016 году, в начале прошлого года уже демонтировалась - в преддверии ледохода. Затем надпись вернулась на набережную реки Великой. При этом региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры безуспешно пыталось доказать в суде, что нахождение в охранной зоне псковского кремля такой конструкции незаконно.

«В прошлом году у нас был судебный процесс, который для нас завершился неудачно. Однако мы собираемся продолжить это дело. Пока наши юристы к нему готовятся. Но даже если мы проиграем и «третий тур», по крайней мере, на время паводка у жителей и гостей нашего города будет возможность полюбоваться на кремль без этой искажающий его облик конструкции», - заключил Андрей Лебедев.