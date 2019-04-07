Общество

В школах Псковской области пройдут экоуроки «Вода России»

Минприроды России при поддержке движения «ЭКА» запустило четвертый экологический урок серии «Вода России». Регистрация и методические материалы для учителей доступны на сайте водныйурок.рф. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе движения «ЭКА».

Школьный экоурок «Вода России» пройдет по всей стране до 30 мая, темой занятий этого года стала «Лаборатория чистой воды». Ученики попробуют себя в роли изобретателей и новаторов, а также самостоятельно очистят воду как в настоящей лаборатории. Предложенные опыты с водой наглядно продемонстрируют то, как легко загрязнить воду и как трудно очистить её от вредных веществ. Ученики средних и старших классов спроектируют и проверят в действии собственный фильтр для воды и выполнят задания экологического квеста.

«Далеко не каждый задумывается о том, какой большой путь проделывает вода, прежде чем оказаться у нас в кране. С помощью нового урока мы стремимся изменить отношение школьников к воде, научить ее сохранять и бережно использовать водные ресурсы», - отмечает директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Сергей Коскин.

Все методические материалы, необходимые для проведения занятий, опубликованы на сайте водныйурок.рф. После регистрации в личном кабинете будут доступны 3 комплекта материалов – для проведения урока в младших, средних и старших классах. Они включают методические и видеогиды для подготовки занятия, красочные презентации и анимированные видеоролики. По итогам урока все учителя и участники онлайн-уроков получат почетный диплом участника общероссийского проекта и благодарственное письмо в адрес школы.

Всероссийские уроки серии «Вода России» с 2015 года провели в своих классах более 25 000 учителей по всей стране. Цель проекта – в увлекательных игровых форматах рассказать ученикам о ценности воды и научить их заботиться о ней каждый день, соблюдая правила водосбережения. Урок организован Минприроды России в рамках ФЦП «Вода России» при поддержке движения «ЭКА».