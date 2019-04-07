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Общество

Эксперты предложили тушить лесные пожары с помощью йодированного серебра

11.04.2019 08:50|ПсковКомментариев: 0

С помощью йодированного серебра можно не только разгонять облака, обеспечивая ясную погоду в праздники, но и при необходимости вызывать обильные осадки над горящим участком леса. Как пишут «Известия», к такому выводу пришли специалисты Росгидромета и «Авиалесоохраны» в ходе многолетних испытаний.

Эксперты выяснили, что в 70% случаев применения реагента на землю выпали осадки средней и высокой интенсивности. Вызывая искусственный дождь, можно вылить на горящий лес до 40 тыс. т воды. При этом пожарные самолеты способны нести лишь одну тысячную часть этого объема.

«На мой взгляд, это вещество можно назвать самым эффективным реагентом, поскольку оно наиболее точно повторяет структуру льда и является безопасным с точки зрения экологии в отличие от йодистого свинца, который пытались применять в середине прошлого века», - сказал завотделом физики облаков и активных воздействий Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета Баграт Данелян.

Йодированное серебро доставляют в облако с помощью специальных пиропатронов ПВ-26, которые запускают с самолетов, оснащенных подвесным оборудованием «Веер». Дальность дистанции, которую преодолевают пиропатроны, составляет 800 м.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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