Общество

О реализации мусорной реформы и нацпроекта «Экология» доложил Михаил Ведерников на коллегии в Минприроды

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, в понедельник, 15 апреля, в Москве принял участие в расширенном заседании коллегии министерства природных ресурсов и экологии РФ под руководством министра Дмитрия Кобылкина, посвященной итогам работы ведомства в 2018 году и задачам на текущий год.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, глава области доложил о ходе реализации в регионе «мусорной» реформы и национального проекта «Экология». Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами носил в Псковской области максимально открытый характер, подчеркнул Михаил Ведерников. Так, к работе над новой схемой обращения с ТКО были привлечены общественники, депутаты, члены Общероссийского народного фронта; документ прошел публичные слушания и все необходимые экспертизы; были оперативно открыты две «горячие» линии; проведены совещания с главами муниципалитетов и региональным оператором.

Среди проблем губернатор назвал дефицит контейнеров, непродуманную регоператором логистику, запоздалое заключение договоров с юридическими лицами, а также слабую коммуникацию регоператора с жителями, но заметил, что «все эти вопросы решаются в рабочем порядке».

В регионе разработаны и внедрены интерактивные карты мусора, проводится работа с управляющими компаниями по недопущению «двойной оплаты» за услугу по обращению с ТКО, а также приняты льготные условия по оплате мусора для многодетных семей, ветеранов и инвалидов. Кроме того, ведется работа по предотвращению образования несанкционированных свалок.

«Особая сложность заключается в охвате малых населенных пунктов - в Псковской области более 5 тысяч деревень с населением менее 100 человек, куда оперативно региональному оператору добраться сложно. Тем не менее, мы системно занимаемся реформой и находимся в плотном рабочем контакте региональным оператором. Работы еще много, но, уверен, что большинство сложностей к концу года будут решены», - заявил Михаил Ведерников. Он также сообщил, что в ближайшее время будет определено место строительства одного из двух будущих экотехнопарков и начнется работа по разработке проектно-сметной документации.

Что касается национального проекта «Экология», то региональные власти определили для себя следующие приоритеты. В рамках федерального проекта «Чистая страна» в Псковской области будет ликвидирована свалка в Пскове, а также планируется ликвидация нефтешламового хранилища в городе Невеле. Регион рассчитывает получить финансирование на реализацию этого проекта на конкурсной основе.

В рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» работа ведется в штатном режиме. На очистку берегов псковских озер от мусора привлечено более 2 тыс добровольцев. С апреля по июнь совместными усилиями планируется очистить 16 км береговой линии.

Лесовосстановление в текущем году будет выполнено на площади 4,4 тыс га, что на 200 га больше прошлогоднего уровня. Для этого будет выращено почти 9 млн единиц посадочного материала. Михаил Ведерников обратил внимание, что почти 90% объемов лесовосстановления зависит от арендаторов лесных участков. Между тем, штрафы для них не сопоставимы с необходимыми затратами. В этой связи губернатор выступил с предложением разработать федеральную процедуру расторжения договоров аренды за неисполнение мероприятий по воспроизводству лесов.

В заключение выступления Михаил Ведерников поблагодарил Минприроды РФ и главу ведомства Дмитрия Кобылкина «за неизменную поддержку и методическое сопровождение» в вопросах экологии.

Добавим, что в расширенном заседании коллегии Минприроды РФ также приняли участие представители администрации президента РФ, правительства РФ, губернаторы ряда субъектов РФ, члены Общественного совета Минприроды России, лидеры Общественной Палаты РФ, ОНФ, Государственной Думы, Совета Федерации, СМИ и другие приглашенные.