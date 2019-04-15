Общество

Проект «Экология вокруг нас» запустил в соцсетях Александр Козловский

Депутат Государственной Думы Александр Козловский запустил в своих соцсетях проект «Экология вокруг нас», который направлен на освещение и обсуждение проблем экологии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата.

«Мы будем рассказывать о флоре и фауне родной земли, чтобы увидеть ее многообразие и богатство, а заодно понять, чего мы можем лишиться, оставаясь равнодушными, или нанося бездумный вред окружающей среде», - отмечает он на своей странице.

Информационным поводом, послужившим старту проекта, стали масштабные палы травы в Псковской области и в России в целом. «Влесных пожарах гибнут животные, выжженные места покидают птицы, наносится тотальный вред экологии», - подчеркивает депутат и добавляет, что это не единственная причина надвигающейся на нас экологической беды.

«У нее есть и множество других слагаемых, о которых мы будем говорить в моей новой рубрике "#Экологиявокругнас". И помочь в этом можете и вы, мои дорогие друзья и уважаемые читатели! Если у вас есть интересные фото или видео из личного архива с историями из жизни диких животных, а также родной природы – присылайте их мне! Самые интересные будут обязательно опубликованы на моих страничках в социальных сетях», - говорится в посте Александра Козловского.

Напомним, что только за прошедшие выходные, 13-14 апреля, в Псковской области зарегистрировано 45 палов травы. По сообщению ГУ МЧС России по Псковской области, только в субботу произошло 18 возгораний сухой травы на площади более 5 гектар, в воскресенье - 27 на площади более 33 гектар. С начала пожароопасного периода в Псковской области зафиксировано 732 пала травы на площади почти 552 гектар.