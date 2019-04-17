Общество

Территориальная схема обращения с отходами в Псковской области принята с многочисленными ошибками и недоработками, считают эксперты

Разработанная в 2017-2018 годах комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Псковской области территориальная схема обращения с отходами принята в «сыром» виде, с многочисленными ошибками и недоработками. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, такое мнение высказала заместитель руководителя гидрохимической лаборатории Псковского облсовпрофа, кандидат химических наук Лариса Никольская по итогам круглого стола «Основные проблемы при реализации нового законодательства в сфере обращения с отходами», состоявшегося в Псковском облсовпрофе.

На пресс-конференции, посвященной оценке «мусорной реформы» профактивом Псковской области, эксперт отметила, что при разработке схемы не были представлены данные о планируемом строительстве, реконструкции, выведении из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов. Также не была представлена оценка объема соответствующих капитальных вложений в строительство, реконструкцию, выведение из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов.

«И в целом так называемая «реформа в области обращения с отходами» на территории Псковской области началась с 1 января 2018 года самым негативным образом. Да, функционирующая с 1947 года псковская свалка-рекордсмен, отметившая свое 70-летие в Год экологии в России, наконец, закрылась. Но мусор из Пскова и Псковского района поехал на городскую свалку в Порхов, которая стала именоваться полигоном и была внесена в реестр ГРОРО. То есть чудесным образом обычная свалка превратилась в специально оборудованное сооружение, именуемое полигоном. Хотя она была введена в эксплуатацию еще до появления закона «Об экологической экспертизе», поэтому экологической оценки воздействия ее на окружающую среду выполнено никогда не было. Но объем отходов, почти в пять раз превосходящий ранее размещаемый, начал поступать на этот полигон. И это закономерно вызвало возмущение жителей Порховского района», - напомнила Лариса Никольская. Она добавила, что Псковский облсовпроф не только присоединился к протестным мероприятиям жителей района, но и проводит усиленный общественный контроль за изменением состояния окружающей среды, который позволяет принимать необходимые меры экологической безопасности.

Комментируя другие нюансы мусорной реформы, начало которой вызвало столько негативных откликов у граждан, Лариса Никольская отметила, что по новому законодательству к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений в области обращения с твердыми коммунальными отходами отнесено создание и содержание площадок накопления ТКО (за исключением случаев, когда такая обязанность законодательно лежит на других лицах); определение схемы размещения мест накопления ТКО и ведение их реестра. «Однако, средств для организации этих видов деятельности у муниципалитетов нет и законодательством не предусмотрены пути их финансирования. Так как все денежные средства за сбор, сортировку и транспортировку отходов получают только региональные операторы. Естественно, что после 1 января 2019 года муниципальные органы большинства сельских поселений выполнить эти задачи не смогли», - подчеркнула заместитель начальника ГХЛ облсовпрофа.

При этом, по информации Ларисы Никольской, в год только Псков и его пригороды производят 492 тысячи кубометров отходов. Работа мусоросортировочного комплекса в Котово уменьшает количество отходов для захоронения в три раза. То есть после переработки остается 164 тысячи кубометров. За год в области образуется 1 млн 108 тыс. 591,5 кубометра отходов. В северной зоне - 740 тыс. 709,6 кубометра, в южной - 367 тыс. 881,9 кубометра. На территории области насчитывается 24 объекта размещения отходов, из которых только 14 включены в государственный реестр объектов размещения отходов, остальные 10 - санкционированные свалки, которые подлежат рекультивации.