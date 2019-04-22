Общество

ООО «АСПО» призывает псковичей не сваливать на других ответственность за вывоз крупногабаритного мусора

Директор ООО «АСПО» Андрей Лукьянов призвал псковичей добросовестно относиться к исполнению обязанностей по вывозу крупногабаритного мусора и не сваливать эту ответственность на других. В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове он напомнил, что вывоз крупногабаритного мусора входит в норму накопления населения, поэтому цена за эти услуги уже заложена в тарифе регоператора. Исключение составляет крупногабаритный строительный мусор.

Закон предлагает два способа складирования «крупногабарита»: его можно сложить в бункерный контейнер или, в случае его отсутствия, на контейнерную площадку для крупногабаритного мусора. «Соответственно управляющая компания делает заявку, и регоператор (в данном случае «АСПО» как подрядчик), осуществляет его вывоз», - пояснил гость студии, еще раз заметив, что человек, которому принадлежит этот мусор, не понесет дополнительных затрат.

Дополнительная плата, по словам Андрея Лукьянова, взимается при условии вывоза строительного мусора, причем, взимается она именно с того, кто его образовал. «Если вы меняете обои, красите окна, то образованный мусор тоже входит в норму накопления. Если вы меняете рамы, вскрываете полы, меняете плитку, это уже не входит в норму накопления, и тот, кто ведет ремонт, должен производить вывоз отходов самостоятельно или с привлечением организации, которая оказывает такие услуги», - пояснил директор ООО «АСПО».

На сегодняшний день, по его словам, такой цивилизованный подход практикуют «многие добросовестные люди, которые не спихивают ответственность за вывоз мусора на других, аргументируя это тем, что управляющая компания все уберет, а заказывают машину и сами мусор вывозят». «Давайте жить по-европейски», - призвал псковичей Андрей Лукьянов.