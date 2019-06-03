Общество

62 мешка мусора собрали волонтеры «Команды 2018» на острове Залита

В День охраны окружающей среды, 5 июня, при поддержке Международной Ассоциации Озерных регионов Евразийского континента прошла акция по уборке берегов острова Залита в Псковском озере, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Организовала мероприятие по уборке председатель регионального представительства экологического движения «Зеленая Россия», волонтер «Команды 2018» Дарья Парфенова. Акция прошла при поддержке комитета по природным ресурсам экологии Псковской области и регионального оператора Псковской области — компании «Экопром», которая предоставила мешки для мусора и перчатки. На остров Залита прибыли 20 волонтеров.

«Атмосфера на мероприятии была дружеская и веселая. Получаю в социальных сетях много положительных отзывов. Всего мы собрали 62 мешка мусора за три часа упорной работы. Волонтеры не только очистили берег, но и разобрали небольшую свалку. Кроме этого ребята успели познакомиться с островом и посетить выставку фотографий в местной школе. На 73 снимках запечатлены как достопримечательности острова, так и проблемные места», — отметила Дарья Парфенова.

За последние три года Ассоциация озерных регионов подготовила и запустила при поддержке партнеров и организаций системы ООН ряд проектов, направленных на очистку, возрождение и укрепление водных ресурсов. Одним из ведущих проектов в этой области является ежегодная международная инициатива «Чистые берега Евразии». Псковская область принимает участие в подобной акции в первый раз.

В этом году Российский этап международной акции программы ООН по окружающей среде и Ассоциации проходит под патронажем Минприроды России. Это мероприятие начнется на побережье Дальнего Востока России и завершится на берегах Женевского озера в Швейцарии.