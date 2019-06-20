Общество

Два водогрейных котла котельной Опочецкого дома-интерната заменят за 1,9 миллиона рублей

В Опочецком доме-интернате для престарелых и инвалидов отремонтируют котельную. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В конкурсе по выбору подрядчика на выполнение ремонтных работ приняли участие две компании. Начальная максимальная цена контракта составляла более 2 миллиона рублей. В итоге наиболее низкую цену - более 1,9 миллиона рублей - предложило ООО «Проектно-экспертная мастерская „Тепло и сила“» и стало победителем аукциона.

На эту сумму компания демонтирует старые и установит два новых водогрейных котла, работающих на твердом топливе. Кроме того, подрядчик изготовит и произведет монтаж газоходов, проведет пусконаладочные работы.

«Старые котлы выработали свой ресурс. Им уже по 13 лет, а срок эксплуатации составляет 10 лет. Замена двух котлов поможет учреждению подготовиться к новому отопительному сезону и пройти его бесперебойно. На работы будут направлены внебюджетные средства», - отметил директор учреждения Анатолий Степанов.

Согласно контракту, работы должны быть завершены в срок до 30 августа. Гарантийный срок составляет 3 года.