Общество

Транспортная прокуратура оштрафовала «Псковавиа» на 60 тысяч рублей

Псковской транспортной прокуратурой в ОАО «Псковавиа» проведена проверка соблюдения требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской транспортной прокуратуре, по результатам проверки выявлены нарушения.

Установлено, что положение о порядке проведения закупок товаров (работ, услуг) для нужд ОАО «Псковавиа» не приведено в соответствии с требованиями действующего законодательства. Отчеты на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок размещены с нарушением срока.

В этой связи Псковской транспортной прокуратурой в отношении юридического лица ОАО «Псковавиа» возбуждены дела об административных правонарушениях, внесено представление.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования юридическое лицо ОАО «Псковавиа» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 и 50 000 рублей соответственно. Принимаются меры к устранению выявленных нарушений.