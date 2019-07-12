Общество

Замглавы администрации Пскова рассказал о влиянии затянувшегося поиска подрядчика на строительство детсада на Алехина

Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов сообщил, что затянувшийся поиск подрядчика не повлияет на срок введения в эксплуатацию 270-местного детского сада, который построят на улице Алехина, 22. Как Псковской Ленте Новостей сообщил сам Александр Коновалов, на данный момент победителя аукциона на работы определить так и не удалось.

Источник: pixabay.com

«Поступило несколько жалоб, и теперь к этой теме подключится Федеральная антимонопольная служба», - отметил Александр Коновалов.

Напомним, подрядчика для строительства объекта не могут определить уже в течение нескольких месяцев. По техническому заданию, размещенному на сайте госзакупок, планируемый срок окончания строительства - 1 декабря 2020 года. Обозначенная цена контракта - 57 536 297 рублей из бюджета Псковской области (межбюджетные трансферы из федерального бюджета бюджету Псковской области в целях софинансирования). Последняя дата, когда планировался аукцион - 15 июля.

По представленным на сайте госзакупок документам, предполагается, общая площадь под этот детский сад составит 3705,72 квадратных метра. Площадь застройки - 1557,17, а строительный объем - 14439,31 метра кубических. Планируется, что, когда здание построят, оно будет в 4 этажа, включая подвал. Высота этажа - 3,6 метра. А музыкального и спортивного зала - 4,2 метра. Расчетный срок службы составит 50 лет.

Чтобы провести работы, проведут необходимые инженерные геодезические, геологические и экологические изыскания. Согласно требований к конструктивным решениям, стены объекта - кирпичные. Фундаменты - сборные железобетонные на естественном основании. Крыша - плоская, совмещенная с внутренним водостоком. По архитектурно-планировочным решениям, наружная отделка здания будет из облицовочного керамического кирпича. Ступени и площади крыльца - облицуют тротуарной плиткой.

Что касается инженерно-планировочного решения, то на объекте наладят электрооборудование, электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление, систему приточно-вытяжной вентиляции, телефонную связь, систему охранно-тревожной сигнализации, охранно-пожарную сигнализацию и систему оповещения, систему охранного освещения, диспетчеризацию лифтов. Кроме того, проведут дорожные работы, сделают наружное освещение, детские площадки и спортивные комплексы, организуют газоны и цветники.