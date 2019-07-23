Общество

Исполнительный директор в Пскове получает в среднем на 73 тысячи меньше коллег в Москве

Сервис по поиску высокооплачиваемой работыSuperjobпроанализировал зарплаты исполнительных директоров в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, исполнительный директор в Пскове в среднем получает 137 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 210 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 193 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь – 151 000 рублей, Великий Новгород – 137 000 рублей, Смоленск – 137 000 рублей, Ленинградская область – 164 000 рублей в месяц.