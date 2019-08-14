Общество

Концерт Варвары и феерия аэростатов: опубликован план мероприятий в День города Великие Луки

Опубликован план мероприятий, посвященных празднованию Дня города Великие Луки.

24 августа 2019 года (суббота)

«Слава тебе, мой город родной!»

10.00 – Агитационный пункт службы по контракту.

Площадь Ленина

10.00 - «Встречи на Родине Михаила Ивановича Семевского» - выставка-ярмарка издательской продукции. Благотворительная акция «Белый цветок»

Библиотечный квартал (ул. Пионерская, д. 7)

11.00 - «Всем сердцем с тобой, мой город родной!» - церемония открытия Дня города, награждение великолучан благодарностями Главы города Великие Луки

Площадь Вознесения

12.00 - «Нас объединяет книга» - праздничная программа

Библиотечный квартал (ул. Пионерская, д. 7)

12.00 - «Лаборатория безопасности» - интерактивная площадка

Площадь Ленина

13.00 - «Город мастеров» - ярмарка декоративно - прикладного творчества

Набережная реки Ловать

13.00 – «Великолучаночка» - фольклорная программа

Набережная реки Ловать

15.00 – «Знакомьтесь! Город Великие Луки» - экскурсионный калейдоскоп

Объекты города Великие Луки

16.00 – «Музыкальный вернисаж» - программа городского духового оркестра

Площадь Рокоссовского

16.00 – «Мультяшки. ру» - детское караоке, концерт любимых мелодий детских песен из мультфильмов

Площадь Ленина

17.00 - «Звездная россыпь» - праздничная программа с участием выпускников разных лет детских музыкальных школ, участников творческих коллективов города

Площадь Ленина

18.00 - «Судьбой единой связаны с тобой, мой город предков, вечно молодой!» - концертная программа

Площадь Ленина

18.45 - Обращение официальных лиц, вручение памятных медалей

«Великие Луки – город воинской славы»

Площадь Ленина

19.00 – Концерт Заслуженной артистки России Варвары (г. Москва)

Площадь Ленина

20.00 – Танцующий город с участием вокалистов города Великие Луки и шоу-группы «Рандеву» (г. Санкт- Петербург)

Площадь Ленина

21.00 - Феерия аэростатов

Площадь Матросова

22.00 - Праздничный салют

Набережная реки Ловать

22.15 – «Ночь кино» - Всероссийская акция

Библиотечный квартал (ул. Пионерская, д. 7)

25 августа 2019 года (воскресенье)

Спортивный праздник

08.00 - Рыболовный фестиваль

Акватория р. Ловать на участке между городским пляжем, напротив о. Дятлинка и мостом через р. Ловать по пр-ту Ленина.

Регистрация на о. Дятлинка

10.00 – Хоккейный матч среди юношеских команд

МУП СОК «Айсберг» г. Великие Луки (переулок Пескарева, д.6)

12.10 - Зарядка с чемпионом

о. Дятлинка

12.30 - Открытие спортивного праздника с участием лучших юных спортсменов города

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на о. Дятлинка

13.00 - Шоу силового экстрима

о. Дятлинка

13.00 - Открытый турнир по стритболу

о. Дятлинка

13.00 - Открытый турнир по мини-футболу среди мальчиков 2012г.

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на о. Дятлинка

13.00 - Открытый турнир по пляжному волейболу

о. Дятлинка

13.00 - Соревнования «Полоса препятствий» по технике езды на велосипеде

о. Дятлинка

Выставки:

24 - 25 августа 2019г.

- Автомобильная выставка – 2019 (24 августа с 10.00 – 15.00)

Площадь Ленина

- «Улицы моих Великих Лук» - фотовыставка. посвященная Дню города Великие Луки.

Выставочный зал ЦЭВ (ул. Ботвина, д. 12)

-«Здесь край мой, исток мой, дорога моя»- выставка живописи великолукских художников

- «Творчество без границ» - выставка декоративно - прикладного творчества

Художественный салон (пр. Ленина, д. 30/9)

- «Цвет. Колорит. Гармония» - живопись, графика

«Мир искусств» (ул. Некрасова, д. 6/1)

- Выставка, посвященная 100- летию Великолукского драматического театра

Краеведческий музей (пл. Матросова, д. 1