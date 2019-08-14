Концерт Варвары и феерия аэростатов: опубликован план  мероприятий в День города  Великие Луки

Опубликован план мероприятий, посвященных празднованию Дня города Великие Луки.
24 августа 2019 года (суббота)
10.00 – Агитационный пункт службы по контракту.
Площадь Ленина
10.00 - «Встречи на Родине Михаила Ивановича Семевского» - выставка-ярмарка издательской продукции. Благотворительная акция «Белый цветок»
Библиотечный квартал (ул. Пионерская, д. 7)
11.00 - «Всем сердцем с тобой, мой город родной!» - церемония открытия Дня города, награждение великолучан благодарностями Главы города Великие Луки
Площадь Вознесения
12.00 - «Нас объединяет книга» - праздничная программа
Библиотечный квартал (ул. Пионерская, д. 7)
12.00 - «Лаборатория безопасности» - интерактивная площадка
Площадь Ленина
13.00 - «Город мастеров» - ярмарка декоративно - прикладного творчества
Набережная реки Ловать
13.00 – «Великолучаночка» - фольклорная программа
Набережная реки Ловать
15.00 – «Знакомьтесь! Город Великие Луки» - экскурсионный калейдоскоп
Объекты города Великие Луки
16.00 – «Музыкальный вернисаж» - программа городского духового оркестра
Площадь Рокоссовского
16.00 – «Мультяшки. ру» - детское караоке, концерт любимых мелодий детских песен из мультфильмов
Площадь Ленина
17.00 - «Звездная россыпь» - праздничная программа с участием выпускников разных лет детских музыкальных школ, участников творческих коллективов города
Площадь Ленина
18.00 - «Судьбой единой связаны с тобой, мой город предков, вечно молодой!» - концертная программа
Площадь Ленина
18.45 - Обращение официальных лиц, вручение памятных медалей
«Великие Луки – город воинской славы»
Площадь Ленина
19.00 – Концерт Заслуженной артистки России Варвары (г. Москва)
Площадь Ленина
20.00 – Танцующий город с участием вокалистов города Великие Луки и шоу-группы «Рандеву» (г. Санкт- Петербург)
Площадь Ленина
21.00 - Феерия аэростатов
Площадь Матросова
22.00 - Праздничный салют
Набережная реки Ловать
22.15 – «Ночь кино» - Всероссийская акция
Библиотечный квартал (ул. Пионерская, д. 7)
25 августа 2019 года (воскресенье)
08.00 - Рыболовный фестиваль
Акватория р. Ловать на участке между городским пляжем, напротив о. Дятлинка и мостом через р. Ловать по пр-ту Ленина.
Регистрация на о. Дятлинка
10.00 – Хоккейный матч среди юношеских команд
МУП СОК «Айсберг» г. Великие Луки (переулок Пескарева, д.6)
12.10 - Зарядка с чемпионом
о. Дятлинка
12.30 - Открытие спортивного праздника с участием лучших юных спортсменов города
Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на о. Дятлинка
13.00 - Шоу силового экстрима
о. Дятлинка
13.00 - Открытый турнир по стритболу
о. Дятлинка
13.00 - Открытый турнир по мини-футболу среди мальчиков 2012г.
Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на о. Дятлинка
13.00 - Открытый турнир по пляжному волейболу
о. Дятлинка
13.00 - Соревнования «Полоса препятствий» по технике езды на велосипеде
о. Дятлинка
24 - 25 августа 2019г.
- Автомобильная выставка – 2019 (24 августа с 10.00 – 15.00)
Площадь Ленина
- «Улицы моих Великих Лук» - фотовыставка. посвященная Дню города Великие Луки.
Выставочный зал ЦЭВ (ул. Ботвина, д. 12)
-«Здесь край мой, исток мой, дорога моя»- выставка живописи великолукских художников
- «Творчество без границ» - выставка декоративно - прикладного творчества
Художественный салон (пр. Ленина, д. 30/9)
- «Цвет. Колорит. Гармония» - живопись, графика
«Мир искусств» (ул. Некрасова, д. 6/1)
- Выставка, посвященная 100- летию Великолукского драматического театра
Краеведческий музей (пл. Матросова, д. 1