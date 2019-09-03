Общество

Михаил Ведерников обсудил с Александром Барановым вопросы социально-экономического развития Пушкиногорского района

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках поездки в Пушкиногорский район в четверг, 5 сентября, провел рабочую встречу с главой района Александром Барановым, на которой обсуждались вопросы социально-экономического развития муниципалитета.

Губернатор поинтересовался, как в районе реализуются мероприятия национальных проектов, ведутся ремонты социальных учреждений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации. Александр Баранов доложил о выполнении ранее данных поручений, рассказал о проведенных ремонтах учреждений сферы образования. Так, например, в этом году в Пушкиногорской общеобразовательной школе проведены работы по замене системы канализации, а также завершается ремонт спортивного зала.

«Делают на совесть, поэтому в ближайшую неделю все будет готово. В зале осталось сделать разметку. Дети на это время, так как позволяет погода, занимаются на улице. Хочется отметить, что по результатам конкурса образовалась небольшая экономия, и в рамках этого проведем дополнительные ремонтные работы», — подчеркнул он.

Говоря о дорожных работах, глава муниципалитета обратил внимание, что наиболее масштабные ремонты ведутся на участке региональной трассы «Пушкинские Горы - Локня», протяженностью около 14 км.

На встрече обсудили и наиболее острые для муниципалитета вопросы. В настоящее время требуется отремонтировать кровлю Пушкиногорской средней общеобразовательной школы, а также провести реконструкцию очистных сооружений канализации.

Губернатор поручил Александру Баранову совместно с вице-губернатором Василием Осиповым проработать эти вопросы и подготовить предложения по включению работ на этих объектах в бюджет на следующий год.

Говоря о модернизации очистных сооружений, особое внимание он попросил уделить модульным конструкциям. Глава района поблагодарил за оказанное содействие и помощь в решении вопроса.

Речь на встрече зашла и об открытии в этом году в центре Пушкинских Гор новой детской площадки. До начала встречи губернатор осмотрел подготовленное для нее основание, где после монтажа игрового оборудования появится мягкое резиновое покрытие.

Кроме того, глава района рассказал, что в муниципальном образовании установлены 2 воркаут-площадки, которые пользуются спросом у населения, а также на территории школы им. А. С. Пушкина в ближайшее время появится специализированный комплекс ГТО.

По итогам общения глава региона передал главному врачу Пушкиногорской межрайонной больницы Леониду Солонухину ключи от нового передвижного фельдшерско-акушерского пункта, который уже в ближайшее время приступит к работе. В свою очередь главный врач поблагодарил губернатора за специализированное транспортное средство и отметил, что ФАП будет востребован в удаленных населенных пунктах муниципального образования. Михаил Ведерников напомнил, что согласно распоряжению Правительства РФ в регион еще дополнительно поступят 40 карет скорой помощи и поручил главному врачу рассмотреть потребности лечебного учреждения в технике.