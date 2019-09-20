Общество

За производственную травму жительнице Дно выдали автомобиль за 509 тысяч рублей

За полученную на производстве травму жительнице Дно вручили автомобиль стоимостью 509 тысяч рублей - «Ладу-Гранту». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС) Российской Федерации, автомобиль закупили в целях реализации права застрахованного лица на получение государственной помощи.

«Сегодня я получила не просто «Ладу-Гранту», я получил вторые ноги, а значит – возможность передвигаться и быть мобильной. С автомобилем я расстаюсь редко: на нем и в поликлинику, и в соседнюю деревню и даже за грибами», - отметила жительница Дно.

В пресс-службе организации сообщили, что у женщины «Лада» - уже третий по счету автомобиль, полученный за счет средств ФСС. За счет средств Фонда автомобили пострадавшим на производстве выдаются сроком пользования на 7 лет и передаются в собственность. В период эксплуатации по заявлению пострадавшего Фонд ежеквартально частично оплачивает горюче-смазочные материалы. Кроме того, один раз в семь лет автовладелец сможет провести капитальный ремонт автомобиля в размере до 30% от его стоимости. К тому же, если пострадавший на производстве по программе реабилитации здоровья на собственной «Ладе» отправляется в санаторий, ФСС возместит его расходы на ГСМ к месту лечения и обратно.

«Необходимость в таком специальном транспорте для пострадавшего определяется учреждением медико-социальной экспертизы при отсутствии медицинских противопоказаний к вождению. В настоящее время порядка 50 граждан Псковской области являются владельцами машин, выданных ФСС. Так, например, в 2018 году выдано пострадавшим на производстве 18 автомобилей более, чем на 8,5 миллионов рублей», - отметили в региональном отделении.

В пресс-службе подчеркнули, что приобретенный спецтранспорт оснащен всем необходимым для безопасного и комфортного управления. С учетом физических возможностей будущих владельцев каждая машина прошла специальную доработку: заводом-изготовителем ПАО «АвтоВаз» (Тольятти) было установлено адаптивное устройство, позволяющее управлять «Ладой-Грантой» с помощью рук без использования ножных педалей. К тому же, до передачи владельцу в специализированном автомобильном сервисе Пскова были проведены все необходимые регламентированные работы по предпродажной подготовке автомобиля.