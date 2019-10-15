Общество

Транспортная прокуратура и сотрудники «Псковавиа» обсудили взыскание долгов по зарплате

И.о. псковского транспортного прокурора Владимир Китаев провел встречу с трудовым коллективом и личный прием работников ОАО «Псковавиа». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.

Владимир Китаев сообщил сотрудникам авиапредприятия о проводимой прокуратурой работе в целях восстановления их нарушенных прав, принимаемых мерах. Он разъяснил порядок направления в Псковскую транспортную прокуратуру обращений для последующего подачи прокуратурой в суд заявлений о взыскании задолженности по заработной плате.

В этот же день с руководством предприятия проведено совещание, по результатам которого выработаны конкретные меры, направленные на незамедлительное восстановление нарушенных прав граждан на оплату труда.