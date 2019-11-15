Общество

Публичные слушания по проекту бюджета Пскова состоятся 27 ноября

Публичные слушания по проекту бюджета города Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов назначены на 27 ноября. Соответствующее постановление подписала и. п. главы города Пскова Елена Полонская.

Слушания пройдут в 18.00 в ГКЦ.

Создан оргкомитет по подготовке к слушаниям, который возглавила Елена Полонская. С проектом бюджета и материалами к нему можно ознакомиться в Псковской городской Думе (ул. Некрасова, 14, кабинет №18), в рабочие дни с 14.00 до 17.00 с 20 по 26 ноября.

Письменные предложения граждан и организаций следует направлять оргкомитет публичных слушаний (Некрасова, 14) в срок до 26 ноября. Устные предложения, заявленные в ходе публичных слушаний, будут включены в протокол публичных слушаний.

Напомним, проект бюджета города Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов внесен в гордуму и в ближайшее время будет рассмотрен комитетами. После слушаний рассмотрение проекта бюджета пройдет в двух чтениях на сессиях городской Думы.