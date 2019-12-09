Общество

Эксперт назвал травмы, которые чаще всего получают во время новогодних каникул

Самые распространенные травмы в новогодние каникулы - переломы и ушибы из-за падения на скользких тротуарах и катания с необорудованных горок. Об этом News.ru рассказал врач Александр Очкуренко.

«Это, конечно же, нарушение техники безопасности при использовании различных петард, которые у взрослых чаще взрываются в руках, что приводит к травматическим повреждениям мягких тканей кисти, пальцев, сухожилий, ампутации пальцев и кисти. У детей, которые смотрят на все это, нередко происходят ожоги лица, и особенно глаз», - рассказал врач.

Также травматолог напомнил, что кататься с горок нужно строго в оборудованных для этого местах и с соблюдением техники безопасности. Иначе спуск на «ватрушке» может закончиться переломами костей конечностей или позвоночника.

Нередко травмы у детей случаются на игровых площадках, которые не всегда вовремя убирают от снега и льда. Здесь чаще происходят переломы костей руки.