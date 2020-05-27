Общество

УФАС выявило нарушения закона при реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Псковской области

Антимонопольный орган признал ООО «АртСтрой – 21 век» и комитет по здравоохранению Псковской области нарушившими закон о защите конкуренции при проведении торгов по поставке модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Об этом сообщается в Telegram-канале Новости ФАС России.

Финансирование государственного контракта на сумму более 110 млн рублей осуществлялось из бюджета национального проекта «Здравоохранение». Региональное УФАС провело проверку, в ходе которой обнаружило свидетельства о согласовании положений технической документации еще до опубликования извещения об аукционе.

По итогам рассмотрения дела Псковским УФАС направлено заявление в правоохранительные органы о выявленном нарушении для принятия процессуального решения.

Аналогичные примеры заключения ограничивающих конкуренцию соглашений на поставку ФАПов были выявлены также в Иркутской, Ленинградской, Московской и Тверской областях, а также в Республике Хакассия, отмечают в антимонопольном ведомстве.