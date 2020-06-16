Общество

Псковский ПФР: Сведения из электронной трудовой книжки можно получить дистанционно

Электронная трудовая книжка обеспечивает постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности. Со сведениями, отраженными в электронной трудовой книжке, граждане могут ознакомиться через личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг, либо через специальное приложение для смартфонов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении ПФР.

Выписка в форме электронного документа заверена ЭЦП (электронно-цифровой подписью) ПФР, и по юридической значимости такой документ равен бумажному. Полученные таким образом сведения при необходимости можно хранить на носителе информации, распечатать или отправить по e-mail.

Чтобы войти в личный кабинет, необходимо зарегистрироваться и получить подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на сайте госуслуг. Для того чтобы войти в Личный кабинет необходимо использовать логин и пароль.

В разделе «Электронная трудовая книжка» выбрать «Заказать справку о трудовой деятельности». Ознакомьтесь с информацией, затем нажмите кнопку «Запросить». Если вы хотите получить информацию на электронную почту, поставьте «галочку». Вы получите сформированную выписку о вашей трудовой деятельности.

Чтобы заказать выписку из электронной трудовой книжки на портале госуслуг, необходимо зайти в раздел «Услуги». В разделе «Услуги» выберите «Работа и занятость». Затем нажмите кнопку «Трудовое право», а далее «Выписка из электронной трудовой книжки». После запроса в ваш личный кабинет придет «Выписка о трудовой деятельности».

В электронной версии трудовой книжки фиксируются сведения, начиная с 2020 года. Рекомендуем сохранять трудовую книжку на бумажном носителе, поскольку она является подтверждением сведений о трудовой деятельности до 2020 года.

Информацию из электронной трудовой книжки можно получить также в бумажном виде, подав заявку: работодателю (по последнему месту работы); в территориальном органе Пенсионного фонда России; в многофункциональном центре (МФЦ/Мои документы).

Услуга по предоставлению сведений о трудовой деятельности органами ПФР и МФЦ осуществляется экстерриториально, то есть без привязки к месту жительства или работы человека.