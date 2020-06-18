Общество

Общественные наблюдатели нередко продолжают свой путь по социально-политической стезе - Инна Андреянова

Меньше всего участникам голосования по поправкам в Конституцию нужно переживать по поводу угрозы заражения коронавирусом и за соответствующие меры безопасности, поскольку они будут исчерпывающими. Как передает корреспондент Псковской Лента Новостей, такую точку зрения озвучила сегодня, 18 июня, заместитель председателя Общественной палаты региона Инна Андреянова на дискуссионной молодежной площадке, посвященной поправкам в Конституцию.

«Если мы выйдем на улицу и посмотрим на людей, то хочется пожелать им соблюдать меры безопасности так, как они будут соблюдаться при проведении голосования по поправкам в Конституцию», - добавила она.

Инна Андреянова напомнила, что на этой неделе состоялся круглый стол, где вопрос безопасности проведения голосования обсуждался с представители медицинского сообщества. «Конечно, все необходимые меры будут приняты, в том числе и в отношении общественных наблюдателей», - заверила она.

Зампредседателя Общественной палаты региона сообщила, что на сегодняшний день около 3000 человек заявили о готовности стать наблюдателями, при этом документы от желающих еще будут приниматься вплоть до 30 июня.

Инна Андреянова особо отметила, что Общественная палата уже имеет опыт формирования корпусов общественных наблюдателей. Впервые такая работа проводилась в рамках выборов президента РФ.

«Тогда это также был в основном молодежный блок. И ребята уже тогда вели себя очень грамотно, многие закончили школу общественно-политического лидерства. Более того, на этой волне они не только исполнили свой гражданский долг, но и в последствии подключались к общественно-политической деятельности», - рассказала она.

Инна Андреянова подчеркнула, что и сейчас среди наблюдателей много представителей молодежи. «Спасибо им за такую активную гражданскую позицию», - заключила она.