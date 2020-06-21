Общество

В Великих Луках прокуратура уличила нескольких чиновников в занижении задекларированных доходов

Прокуратура города Великие Луки выявила нарушения соблюдения требований антикоррупционного законодательства муниципальными служащими администрации города. Они предоставили недостоверные сведения о доходах за 2018 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Великих Лук.

Например, трое муниципальных служащих занизили сумму дохода, полученного ими в отчетном периоде, более чем на 90 тыс. рублей каждый. Один муниципальный служащий предоставил недостоверные сведения о доходах, полученных членом семьи, занизив их более чем на 20 тыс. рублей.

Также выявлены многочисленные факты неотражения муниципальными служащими администрации города Великие Луки в справках сведений о счетах в банках и иных кредитных организациях по состоянию на 31 декабря 2018 года.

С целью устранения выявленных нарушений прокурор города внес в адрес главы администрации Великих Лук представление, которое находится в стадии рассмотрения.