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Мишустин предложил уточнить методику подсчета средних зарплат медиков и учителей

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил уточнить методику подсчета средних зарплат медиков и учителей с учетом стандартов жизни в конкретных регионах. Таким образом, выступая в Госдуме, он прокомментировал замечание депутатов относительно реального уровня зарплат врачей и учителей в регионах, сообщает ТАСС.

«Я предлагаю обсудить и изменить эти параметры. Я думаю, меня слышит министр экономического развития, и мы обязательно обсудим, как измерять и как честно говорить, что у нас с зарплатами», - сказал он.

Премьер добавил, что инструменты для более точного подсчета имеются, например, у ФНС, с помощью которых можно увидеть «по видам экономической деятельности в разрезе регионов среднюю зарплату».

Мишустин отметил, что в настоящее время этот показатель измеряется как «средний градус по больнице». По данным Росстата, средняя зарплата врачей и учителей составляет порядка 40 тыс. рублей, а средняя зарплата по России - 47 тыс. рублей.

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Ранее с критикой метода расчета средней заработной платы врачей и учителей выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, бюджетная обеспеченность регионов отличается, а это приводит к тому, что в разы отличается и уровень заработных плат у врачей и учителей.