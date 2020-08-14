Общество

Михаил Ведерников поздравил летчиков с Днем воздушного флота России

Губернатор Михаил Ведерников поздравил летчиков с Днем воздушного флота России: «Авиационная инфраструктура является важным фактором экономического развития страны, в том числе и для Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

«В этом году пассажирские самолеты связали Псков с Калининградом, Анапой, Симферополем. И на этом останавливаться мы не собираемся!

Спасибо всем, кто связал свою жизнь с небом, кто участвует в развитии аэропорта Пскова имени княгини Ольг и обеспечивает комфорт и безопасность пассажиров», - говорится в поздравлении.