Общество

Жителям Бежаницкого района рассказали о профилактике пожаров

Рейд по профилактике пожаров и гибели людей на них прошел в поселке Бежаницы, деревнях Красное Солнце, Лющик, Финьково и Фишнево. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

С гражданами провели профилактические беседы и инструктажи по соблюдению требований пожарной безопасности, электробезопасности, правил эксплуатации различных отопительных приборов и устройств в быту. Специалисты также распространили листовки на темы: «Детская шалость с огнем – причина пожара», «Неисправный электроприбор - причина пожара».

До граждан доведена обстановка с пожарами в Бежаницком районе и на всей территории Псковской области на текущий период, наиболее частые причины возникновения пожаров, а также номера телефонов вызова экстренных служб.

Все мероприятия проходили с соблюдением гигиенических и противоэпидемиологических правил в связи с ограничениями, связанными с карантинными мероприятиями по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19).