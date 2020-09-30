Общество

Псковичи в октябре смогут сделать прививку от гриппа возле «Ленты» и «Маяка»

Псковская городская поликлиника проведет выездную вакцинацию против гриппа с 1 по 11 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.

Сделать прививку от гриппа будет можно в мобильных фельдшерско-акушерских пунктах с 10.00 до 17.00 (в выходные - с 10.00 до 15.00) на территории гипермаркета «Лента» (улица Труда, 54), а также на территории рынка «Маяк» (Рижский проспект, 44).

Прививки проводятся бесплатно. «Вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ. Позаботьтесь о своем здоровье - сделайте своевременно прививку!» - отметили в поликлинике.

Возможна организация прививок по месту работы. Телефон приемной главного врача - 53-49-42, телефон отделения профилактики - 53-62-14.