Общество

Участницы «Миссис Псков 2020» станцевали латину. ФОТО

Участницы конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2020» посетили уникальный мастер-класс в школе танцев Dance Family, на котором они смогли попробовать себя в роли танцовщиц латино-американских танцев.

После мастер-класса многие участницы признались, что им так понравилось, что, может быть, они продолжат учиться этим танцам уже после конкурса красоты.

Дружеская атмосфера располагала к веселой и интересной танцевальной беседе, которая завязалась между педагогом и участницами конкурса красоты.

Здесь же, на мастер-классе, полуфиналистки примерили фирменные футболки и маски, которые в ближайшее время еще не раз буду мелькать на фототчетах с полей «Миссис Псков 2020».

фото Даниил Леонтьев