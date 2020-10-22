Общество

Русло реки Великой планируют расчистить в Острове

Русло реки Великой планируют расчистить в городе Острове. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров в эфире программы «Собственной персоной» на радио «Эхо Москвы» в Пскове 23 октября.

«Сделали набережную в рамках проекта "Россия - Латвия" с нашими партнерами из Резекне. Хотелось бы завершить этот комплекс расчисткой русла реки. Хотя это вещь дорогая и непростая. Хотя бы этот участок от моста с федеральной трассой и дальше хотелось бы расчистить», - рассказал Дмитрий Быстров.

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При этом он напомнил, что реставрация цепных мостов находится уже на стадии завершения. «Очень доволен. Этот объект ключевой», - добавил глава района.