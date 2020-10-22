Общество

Спикеры заксобраний СЗФО договорились о дистанционной межпарламентской работе

Спикеры законодательных собраний Северо-Запада договорились о переводе межпарламентской работы в дистанционный режим. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, ближайшая конференция, по общему решению, пройдет 19 ноября в формате видео-конференц-связи. К очному проведению заседаний законодатели вернутся, когда минует угроза распространения коронавирусной инфекции.

«Пандемия, к сожалению, никуда не уходит. Предлагаю провести президиум и конференцию Парламентской Ассоциации Северо-Запада России в режиме ВКС 19 ноября», - обратилась к коллегам-спикерам региональных законодательных органов председатель Новгородской областной Думы, возглавляющая в настоящее время ПАСЗР, Елена Писарева. Именно Новгород еще в июне 2020 года должен был принимать делегатов конференции, однако в связи с эпидемиологической ситуацией мероприятия пришлось отложить.

Елена Писарева рассказала, что несколько комитетов успели провести очные заседания, в некоторых случаях обсуждение прошло в режиме ВКС. К рассмотрению на конференции уже готово 25 вопросов - законодательных инициатив и обращений, разработанных субъектами. По итогам недавно прошедших и запланированных заочных заседаний в повестку добавится еще 12-15 вопросов. Часть предложений касается текущей ситуации и не терпит очередного переноса.

Спикер Псковского областного Собрания депутатов, заместитель председателя ПАСЗР Александр Котов поддержал предложение коллеги из Новгорода.

«Я поддерживаю предложение о переводе работы в дистанционный формат в этот сложный период. Конечно, никакая видеоконференция не заменит личного общения, но мы обязательно вернемся к привычному режиму работы, как только позволит ситуация», - обратился Александр Котов к председателям заксобраний на правах заместителя руководителя ассоциации.

В соответствии с регламентом ПАСЗР конференция проводится по мере необходимости, но, как правило, не реже двух раз в год. Последнее заседание прошло почти год назад в ноябре 2019 года в Вологде - оно стало юбилейным, парламентарии отметили 25-летие создания ассоциации. Угроза распространения коронавирусной инфекции заставила изменить план работы сначала весной, а теперь и осенью.

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Добавим так же, что комитет ПАСЗР по культурной политике и туризму, за координацию работы которого отвечает Псковское областное Собрание депутатов, успел собраться до ухудшения эпидемической ситуации. Депутаты обсудили несколько инициатив, в числе которых введение лицензирования и предъявления профессиональных требований к разработчикам зон охраны памятников, исключение руинированных памятников из реестра, возможность использования фотографий участников войны без согласия автора, поддержка туроператоров и отельеров в условиях пандемии.

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