Общество

Вопрос о названии нового сквера на Запсковье вынесен на сессию гордумы

Депутаты решили вынести на предстоящую сессию вопрос о присвоении наименования «Соколинка» скверу около дома №14 по улице Технической в Пскове. Речь об этом шла сегодня, 26 октября, на заседании комитета гордумы по социальным вопросам, молодежной политике и туризму под председательством Федора Постнова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, вопрос решается в целях сохранения исторического прошлого города и на основании ходатайства общественной комиссии по упорядочиванию названий улиц, присвоению имен муниципальных учреждений, заметили в управлении культуры администрации Пскова.

Напомним, в 2017 году жители микрорайона Овсище вышли с инициативой создать сквер около дома №14 по улице Технической. В 2019 году прошло рейтинговое голосование в рамках программы «Формирование современной городской среды». В конце 2019 года был заключен контракт на благоустройство сквера, в конце 2020 года сквер был сдан.

В августе текущего года жители микрорайона провели голосование в социальных сетях за название сквера. Наименование «Соколиника» было выбрано по названию местности Сокольница, Соколка. Именно так называли и называют коренные жители Овсища, Хотиц и Солонова эту местность. Название «Сокольница» встречается и в топографических картах 1980-х годов.

Окончательное решение по вопросу наименования сквера примут депутаты Псковской городской Думы на очередной, 43-й сессии, которая состоится 30 октября.