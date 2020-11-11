Общество

Волонтеры призвали великолучан заботиться о своем здоровье

Активисты волонтерского центра «Единой России» провели на улицах Великих Лук одиночные пикеты в рамках акции «Береги себя», чтобы напомнить жителям города о важности использования средств индивидуальной защиты для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Как рассказал заместитель секретаря Великолукского городского местного отделения партии Константин Максимов, сегодня в условиях роста заболеваемости коронавирусом большую роль в защите от инфекции играет использование средств индивидуальной защиты.

«Недорогая и доступная всем маска может помочь защитить и себя и близких, сохранить здоровье и защитить от потенциальных очень неприятных последствий коронавирусной инфекции, - отметил он.

Напомним, активисты псковского волонтерского центра «Единой России» также провели на улицах Пскова одиночные пикеты «Стоп, ковид!» с призывом беречь свое здоровье.