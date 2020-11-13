Общество

Гендиректор «Псковавиа» привлечен к ответственности за нарушение санитарных правил

К административной ответственности привлечен генеральный директор ОАО «Псковавиа», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской транспортной прокуратуре.

В ходе проверки установлено, что авиационное предприятие не предоставляет в территориальный орган Роспотребнадзора сведения о сотрудниках, занятых на работах с вредными производственными факторами, о прохождении сотрудниками периодических медицинских осмотров, а также не разрабатывает планы организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение качества атмосферного воздуха санитарным правилам.

В этой связи в отношении должного лица было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий). Гендиректор авиационного предприятия привлечен к административной ответственности.