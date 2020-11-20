Общество

Смотр готовности вооружения и техники проходит в псковской дивизии ВДВ

В Псковском десантно-штурмовом соединении начались смотры готовности вооружения, военной и специальной техники к новому учебному году. Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, смотры проводятся согласно плану подготовки отдельного десантно-штурмового гвардейской соединения к новому 2020-2021 гг. учебному году и зимнему периоду обучения в войсках.

С 1 сентября по 25 ноября в соединении проводятся мероприятия по подготовке вооружения и военной техники. За отведенное время десантникам предстояло в рамках шести этапов подготовить к применению в условиях низких температур более 2000 единиц ВВСТ, из них около 150 единиц новейших образцов вооружения, недавно поступивших в соединение.

По приказу командира соединения гвардии полковника Сергея Чубарыкина в воинских частях и подразделениях с 16 по 21 ноября, в рамках 7-го этапа подготовки ВВСТ, пройдут смотры готовности вооружения, военной и специальной техники на зимний режим эксплуатации.

В ходе работ специалисты проверят работоспособность агрегатов, электрических и информационных систем, правильность регулировок основных узлов, проводят необходимые работы по замене масел, смазок, охлаждающей жидкости.

Обслуживание осуществляли штатные экипажи и специализированные бригады, а наиболее сложную настройку аппаратных частей боевой техники проводили специалисты предприятий – изготовителей военной техники.

В ходе смотра комиссия офицеров управления соединения, в которую входят начальники родов войск и служб, проверят качество выполненных регламентных работ на колесной, гусеничной, автомобильной и бронированной военной технике находящейся в местах дислокации войск.