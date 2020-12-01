Общество

Три железнодорожных переезда в Псковской области оснащены новыми устройствами заграждения

На территории Октябрьской магистрали завершились работы по замене 17 устройств заграждения переезда (УЗП).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в службе корпоративных коммуникаций, новые устройства были установлены на восьми железнодорожных переездах, расположенных в Ленинградской области, и на трех в Псковской области. Также осуществлена замена УЗП на двух переездах в границах Санкт-Петербурга, такое же количество обновили в Республике Карелия, по одному заградительному устройству было вновь смонтировано в Мурманской и Новгородской областях.

УЗП предназначены для автоматического ограждения проезжей части переезда в момент прохождения поезда для предотвращения выезда автомобиля на пути, их применение служит средством профилактики ДТП.