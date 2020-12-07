Общество

Новую школу в Гдове планируется построить к сентябрю 2023 года

Вопрос строительства школы в городе Гдове рассмотрели участники согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на первом заседании 8 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заместитель председателя областного комитета по образованию Игорь Прокофьев рассказал, что денежные средства в размере 375 млн рублей на строительство нового образовательного учреждения уже доведены до Псковской области. «Строительство запланировано на 2022-2023 годы», - уточнил он.

В сентябре 2023 года школу планируется сдать в эксплуатацию, добавила первый вице-губернатор Вера Емельянова.

Депутат областного Собрания Лев Шлосберг напомнил, что в школе уже модернизирована котельная, которая обеспечит ее теплом.