Общество

Россияне пока не доверяют электронным трудовым книжкам

17% российских сотрудников еще не определились, оставить ли бумажную трудовую книжку или перевести ее в электронный формат. Впрочем, за некоторых из них решение принял работодатель, свидетельствует опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Решение о способе ведения трудовой книжки приняли 83% россиян: 22% подали заявление о переходе на электронный формат, 61% захотел, чтобы наряду с заполнением сведений о стаже в цифровом виде, кадровики продолжили ведение бумажной трудовой книжки.

Несмотря на то, что времени принять решение осталось совсем мало, 17% работников пока не подали заявления о способе заполнения своей трудовой книжки. Причем, судя по комментариям респондентов, каждый третий среди них был не осведомлен о грядущих изменениях («Впервые слышу! Отдел кадров не уведомлял»), а еще треть констатировала, что решение за них принял работодатель («Работодатель, не уведомив меня, сделал выбор»).

Заявление на электронную трудовую книжку чуть чаще подавали сотрудники до 34 лет (24%). Среди россиян старше 45 лет больше всего тех, кто до сих пор не определился со способом ведения трудовой книжки.

«Принятие решение «за работника» безусловно может негативно отразиться на работодателе в будущем, если работник решит отстоять свои права и инспекционных органах или суде. Таким работодателям рекомендуем незамедлительно получить соответствующие заявления у работников, - отметил юрист SuperJob, эксперт в области трудового права Александр Южалин. - Закон требует от работодателя уведомить каждого работника именно в письменном виде (желательно с подтверждением в виде подписи работника). Такое уведомление должно быть было вручено каждому работнику до 31 октября 2020 года. Тем работодателям, кто этого по каким-либо причинам не сделал, рекомендуем это сделать хотя бы сейчас (нарушение останется, но появится смягчающее обстоятельство, так как работодатель сам устранит нарушение). Подавляющее большинство россиян приняли решение в пользу бумажной версии трудовой книжки. Это говорит о том, что многие еще до конца не доверяют новой системе электронного взаимодействия работодателей и Пенсионного фонда РФ. Возможно, ситуация изменится в следующем году».

Решение о судьбе своей трудовой книжки каждый работающий россиянин должен принять до 31 декабря 2020 года.