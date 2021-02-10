Общество

Почетный знак «Ветеран судебной системы» вручили Ларисе Рутковской

Почетный знак Совета судей Российской Федерации «Ветеран судебной системы» вручен сегодня, 10 февраля, судье в отставке Ларисе Рутковской. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области, награда вручена ей за большой вклад в совершенствование правосудия в Российской Федерации, заслуги в защите прав и законных интересов граждан, многолетний добросовестный труд.

Судьи Арбитражного суда Псковской области поздравили Ларису Геннадьевну с почетной наградой.

С августа 1990 года Лариса Геннадьевна работала государственным арбитром Государственного арбитража при Псковском облисполкоме. В июне 1992 избрана председателем коллегии по рассмотрению экономических споров Арбитражного суда Псковской области, с июня 1995 года по 2019 год занимала должности судьи, председателя судебного состава, заместителя председателя Арбитражного суда Псковской области.

С декабря 2019 года Лариса Рутковская находится в почетной отставке.