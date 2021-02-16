Общество

Александр Братчиков представил начальника пресс-службы администрации Пскова

Глава администрации Пскова Александр Братчиков в ходе встречи с представителями средств массовой информации представил начальника пресс-службы городской администрации – Дарью Сиротину. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте администрации.

Собственного отдела по работе со СМИ в администрации города не было с 2011 года. «В 2020 году было принято решение о необходимости создания данного подразделения для работы по освещению деятельности органов муниципалитета и выстраивания более доверительных отношений с жителями города», - говорится в сообщении.

На встрече со СМИ городские власти обсудили план работы на текущий год и наиболее актуальные вопросы жизнедеятельности города.