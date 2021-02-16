Общество

Просроченная задолженность по зарплате псковских организаций увеличилась в 7 раз

Просроченная задолженность по заработной плате организаций Псковской области на 1 февраля составила 5 млн 755 тысяч рублей. Это на 4 млн 962 тысячи рублей или в 7,3 раза больше, чем на 1 января. Данные приведены без учета субъектов малого предпринимательства, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Сумма просроченной задолженности по заработной плате сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств. Основная часть этой задолженности (86,2%) сложилась в организациях по виду экономической деятельности «Транспорт».

Численность работников, которым своевременно не выплачивалась заработная плата, - 309 человек. В расчете на одного работника задолженность составила 18,6 тысячи рублей.