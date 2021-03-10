Общество

В Пскове прощаются с Валентином Курбатовым

В Пскове прощаются с членом Союза писателей России, прозаиком, литературным критиком и литературоведом Валентином Курбатовым, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Прощание с усопшим проходит в храме святой великомученицы Анастасии Узорешительницы (Октябрьский проспект, 9). Похоронят Валентина Курбатова на Орлецовском кладбище.

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Валентин Курбатов родился 29 сентября 1939 года в городе Салаван Куйбышевской области (ныне Новочеремшанск Ульяновской области) в семье путевых рабочих.

После войны семья переехала в город Чусовой. После окончания школы в 1957 году Валентин Курбатов работал столяром на производственном комбинате. Спустя два года его призвали на службу во флот.

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В 1962 году он приехал в Псков. Работал грузчиком на чулочной фабрике, потом корректором районной газеты «Ленинская Искра», литературным сотрудником газеты «Молодой Ленинец». Поступил на факультет киноведения ВГИКа, который окончил с отличием в 1972 году. С этого времени начал писать рецензии и статьи, вести литературную деятельность и участвовать в литературных мероприятиях.

В 1978 году его приняли в Союз писателей. Академик Академии российской словесности (с 1997), секретарь Союза писателей России (1994-1999), член правления Союза писателей России (с 1999), член редколлегий журналов «Литературная учеба», «День и ночь», «Русская провинция», «Роман-газета», редсовета журнала «Роман-газета XXI век», общественного совета журнала «Москва».

С 2005 по 2021 годы - член Правления Псковского регионального отделения Союза писателей России.